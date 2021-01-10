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Светлана Тихановская – это инструмент в руках иностранных спецслужб, уверен президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он уверен, что ее политическая фигура обслуживает сразу несколько государств, среди которых соседние Литва и Польша, а также Соединенные Штаты.

По словам Лукашенко, он сомневается, что в это замешана еще и Украина, но все же допускает такую возможность. Белорусский лидер уверен, что все ниточки ведут к США, но неподалеку от Варшавы в Польше имеется промежуточный центр, который управляет оппозиционными силами.

Ранее Лукашенко заявлял, что экс-кандидат в президенты Тихановская вполне могла стать сакральной жертвой, которую требовали от протестующих сразу после подведения итогов голосования. Поэтому действующий глава государства фактически спас ее от верной смерти.

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