Представители Bellator разместили видеоролик, на котором демонстрируются наиболее быстрые нокауты за всю историю существования промоушена.

Запись была размещена на видеоканале организации на сервисе «Ютуб». Она длится примерно 9 минут. К одним из наиболее ярких ударов, приведших к нокауту соперника, можно отнести атаку, выполненную спортсменом из России Сергеем Харитоновым. На записи также показали нокаут, совершенный во время боя между американцами Мохаммедом Лавалем и Райаном Бейдером.

В видеоролике показан нокаут Эй Джей Макки, совершенный около двух лет назад. Тогда американский спортсмен смог вырубить своего противника всего за 8 секунд, поставив тем самым новый рекорд промоушена. В скором времени представители организации собираются выпустить вторую тематическую запись.