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Российского вооружения хватит на то, чтобы «вспахать территорию США от океана до океана», заявил военный эксперт Виктор Баранец. Он пояснил, что подобные действия Россия будет предпринимать лишь в том случае, если Соединенные Штаты надумают развязать войну.

Баранец отметил, что Пентагон беспокоится из-за наличия у РФ подводных беспилотных аппаратов «Посейдон», способных смести с лица земли прибрежные города Соединенных Штатов. Однако и без этого беспилотника у России имеется чем ответить на любые военные угрозы.

По словам эксперта, российские ВС могут задействовать и стратегические бомбардировщики, и атомные подводные лодки, местоположение которых никак не могут вычислить США, и другие виды вооружения. Кроме того, явное превосходство России дает гиперзвуковая ракета «Циркон», на обнаружение и уничтожение которой у американских противоракет будут лишь считанные минуты.

Баранец отметил, что «золотоголовый мужичок конструктор» очень «сметливый» и точно знает, что еще нужно придумать, чтобы больно дать сдачи противнику, который превосходит Россию по военной мощи.

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