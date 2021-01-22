Гигантский оборонный бюджет Соединенных Штатов не помогает им опередить Россию в сфере создания гиперзвукового оружия, заявил военный эксперт Виктор Баранец. Он вспомнил ситуацию, когда сотрудники ЦРУ были вынуждены подбираться к российским конструкторам, но так и не сумели этого сделать.

Баранец назвал главные причины неудач США. Во-первых, у них не получается разработать прямоточную силовую установку, которой сейчас нет аналогов в мире. Во-вторых, датчики на американских ракетах почему-то превращаются в пыль уже во время запусков, а на российских остаются целыми.

По словам Баранца, агенты ЦРУ, встречающиеся с российским конструктором, пели ему дифирамбы, но когда дело дошло до конкретных деталей разработки двигателя или покрытия гиперзвуковой ракеты, их моментально «взяли за одно место» спецслужбы.