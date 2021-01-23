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США намерены и дальше требовать от России свободу судоходства в арктическом регионе, считают эксперты китайского издания Baijiahao. По их мнению, Соединенные Штаты готовы пойти даже на военное противостояние с РФ, чтобы добиться своей цели.

Вашингтон уже несколько лет сводят с ума успехи Москвы в разработке Арктики. При этом американцы забывают, что Россия начала работу в этом направлении задолго до таяния льдов. Тогда представители других стран мира даже не пытались пробиваться сквозь вечную мерзлоту, чтобы подробно изучить перспективы региона.

Между тем, именно в Арктике скрыты огромные запасы полезных ископаемых и энергоресурсов планеты. И США поняли это сразу же, как климат изменился, а льды начали постепенно таять. Регион моментально привлек внимание Вашингтона, однако на его пути стоит Москва. У которой имеются все основания контролировать арктические воды.

Эксперты утверждают, что США намерены добиваться свободы судоходства, для чего они сейчас организуют поход боевых кораблей к Кольскому полуострову. Он выбран совсем не случайно – именно здесь располагается крупнейшая база Северного флота России, недавно превратившегося в еще один военный округ.

Обозреватели из Китая заявляют, что все заявления США по свободе судоходства делаются лишь для того, чтобы иметь возможность вторгаться в территориальные воды других стран. Но при этом Соединенные Штаты даже не участвуют в Конвенции ООН по морскому праву, которая как раз и обеспечивает свободу навигации. Поэтому их действия можно назвать бесчинствами, а не попытками добиться выполнения международных соглашений.

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