Россия постепенно выводит из состава флота подводные лодки проекта 941 «Акула», меняя их на субмарины «Борей А». Однако ракетоносец «Дмитрий Донской» еще как минимум 5 лет останется на плаву, уверены авторы публикации в издании The National Interest.

Американские эксперты называют эту подлодку настоящим монстром, так как она способна успешно всплывать на поверхность даже в экстремальный арктических условиях, пробивая толстый ледяной слой. Этому способствует мощный корпус, выполненный из высокопрочного и в то же время легкого титана.

Кроме того, субмарина способна поражать любые цели, что обеспечивается двадцатью баллистическими ракетами, которые она несет на борту, и шестью торпедными аппаратами. Авторы статьи, которую перевел портал «ПолитРоссия», рассказали, что именно с «Дмитрия Донского» производились тестовые запуски ракет «Булава». Специалисты уверены, что на эту подлодку уже не будут устанавливать новейшие ракеты, однако она подойдет для испытаний гиперзвукового и другого вооружения.