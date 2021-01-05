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Одним из главных рисков, с которыми планета столкнется в 2021 году, является возможное разделение Соединенных Штатов, считают аналитики компании Eurasia Group. По их мнению, даже если США и не распадутся, они все равно перестанут быть едиными, так как примерно 50 процентов жителей так и не смогут принять Джо Байдена в качестве легитимного президента страны.

Еще один глобальный риск – это последствия коронавирусной инфекции. Эксперты считают, что одни страны утратят доверие граждан, другие столкнутся с увеличением безработицы, в третьих начнутся протесты из-за ограничительных мер.

Третью позицию по важности аналитики отвели климатическим изменениям на планете. По их мнению, страны, которые сейчас пытаются вместе справиться с глобальным потеплением, со временем не захотят делиться технологиями и превратятся в конкурентов.

Кроме того, среди глобальных рисков названы проблемы на Ближнем Востоке, которые могут начаться из-за низких цен на углеводороды, продолжение конфликта между Соединенными Штатами и Китаем, а также начало кибервойн сразу между несколькими государствами.

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