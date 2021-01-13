В ночь на 11 января российские спецназовцы проникли в тыл Сирийской национальной армии и уничтожили 11 боевиков СНА, сообщает турецкое издание Anadolu. Известно, что операция началась с атаки ударных беспилотников, которые «накрыли» позиции бандформирований зажигательными бомбами.

Протурецкая террористическая группировка «Джейш аль-Наср» (запрещена на территории России») опубликовала в сети фотографии всех убитых боевиков, а также заявила, что спецназовцы из РФ устроили настоящую «резню». По сообщению издания Anadolu, террористы были уничтожены огнем из снайперского оружия.

Авторы публикации также пишут, что спецназ пытается ослабить «линию обороны» террористических формирований, поэтому уже неоднократно совершал подобные рейды в тыл СНА в южной части зоны деэскалации «Идлиб». Однако до сих пор его старания не увенчались успехом.

После попытки прорыва спецназа СНА нанесла ракетный удар по населенному пункту Маарт Мукхас, в окрестностях которого располагаются позиции правительственных войск Сирии. Также для атаки применялось артиллерийское вооружение.