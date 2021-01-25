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Американский бомбардировщик B-21 Raider, разрабатываемый компанией Northrop Grumman уже сейчас называют «убийцей» российских комплексов С-400. Помимо это производитель заявляет, что самолет «самым крутым» на международном рынке авиатехники.

Журнал Popular Mechanics в своей публикации пишет, что новый бомбардировщик придет на замену ключевых ударных сил американских ВВС – самолетов B-B1 Lancer и B-2 Spirit. Сообщается также, что самолет превзойдет все остальные боевые воздушные машины по такому параметру, как скрытность. Это поможет проникать незамеченным в пространство потенциального противника и наносить удары как бомбами, так и ракетами.

Представители компании Northrop Grumman заявляют, что создают универсальный боевой самолет, который сможет выполнять функции и стратегического, и обычного бомбардировщика. Основными целями его разработки называют необходимость заменить отслуживших свое «ветеранов», а также сдерживание России и Китая, которые активно усиливают свой ядерный потенциал.

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