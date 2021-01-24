Американский самолет-мишень 5GAT, который имитировал российский истребитель пятого поколения Су-57, разбился на испытаниях, говорится в докладе Пентагона. Сообщается, что он должен был помочь пилотам ВВС США быстрее научиться уничтожать самолеты-невидимки потенциального противника.

Американские конструкторы рассказали, что 5GAT – это своеобразный спарринг-партнер для истребителей ВВС США. Он имеет размах крыла 7,3 метра и длину 12,2 м, а также оснащается двумя списанными двигателями General Electric J85. Имитатор способен подниматься на высоту более 13 километров и выполнять полеты в течение полутора часов.

Издание FlightGlobal ранее сообщало, что 5GAT разрабатывался как одноразовая мишень, предназначенная для испытаний боевых систем «земля – воздух» и «воздух – воздух». Среди основных его задач упомянуты имитация истребителей Су-57 российского производства и китайских самолетов пятого поколения Chengdu J-20.