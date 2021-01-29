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Наличие у Китая и России современных видов вооружения, а также постоянное усиление этими государствами своей техники не позволят Соединенным Штатам вести войну в соответствии со своими ключевыми принципами – устойчивостью и приспосабливаемостью, уверен американский военных эксперт Брайан Кларк. Он заявил, что ВС США лучше готовиться к худшему сценарию.

По его словам, военнослужащие Соединенных Штатов хронически не умеют воевать, если в конфликт вмешиваются нерегулярные войска. Эксперт порекомендовал Пентагону отрабатывать стратегии, основанные на сборе информации, а также на необходимости быстро принимать решения.

По мнению Кларка, наиболее подходящими вариантами для войны с Китаем и Россией станут карантин территорий, принадлежащих союзническим войскам, а также продолжительная блокада, призванная взять потенциального противника измором.

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