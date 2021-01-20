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Искусственный интеллект и полная автономность в поражении целей сделают российский беспилотный аппарат «Охотник» одним из лучших в мире, считает военный аналитик из США Самуэль Бендетт. Он отмечает, что Пентагон заинтересовался этим БПЛА, поэтому внимательно наблюдает за процессом его разработки и летными испытаниями.

По словам эксперта, Россия намерена использовать «Охотника» в качестве дополнения к истребителю пятого поколения Су-57. По замыслу, он должен поддерживать ведущего в нанесении ударов по вероятному противнику, а также отвлекать внимание от боевого самолета.

В то же время аналитик уверен, что «Охотник» абсолютно автономен и может использоваться для поражения целей и нанесения ударов по позициям противника даже без Су-57. В этом варианте он превращается в весьма опасное оружие.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что испытания БПЛА «Охотник» продвигаются со значительным опережением графика, так как дрон демонстрирует полное соответствие заявленным характеристикам и успешно справляется с поставленными задачами как в паре с истребителем, так и без него.

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