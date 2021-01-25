ВВС Китая устроили «форменный беспредел» в небе у своих границ и остановили американский авианосец «Теодор Рузвельт», сообщает портал Avia.pro. Авторы публикации упоминают, что в операции участвовали сразу шесть бомбардировщиков и 15 истребителей китайских военно-воздушных сил.

Авианосец по неизвестным причинам оказался в непосредственной близости от морских границ Поднебесной империи, что и спровоцировало столь жесткую реакцию ВВС. Сообщается, что истребители и бомбардировщики имели приказ открывать огонь на поражение, если боевой корабль продолжит движение в сторону китайских рубежей. При этом они были вооружены гиперзвуковыми ракетами, которые эксперты называют копией российских «Кинжалов».

Военные аналитики заявляют, что США доигрались со своими провокациями. Если раньше их отгоняла от своих границ только Россия, то сейчас это делают и другие страны мира. Провокационные действия и наглость никому не нравятся, поэтому Соединенным Штатам следует задуматься о будущем. А также понять, что их мировое господство, которое еще несколько лет назад казалось незыблемым, медленно, но уверенно катится к закату.