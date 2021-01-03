Российский самолет Су-35 по своим техническим параметрам очень близок к истребителям пятого поколения. Поэтому он способен с легкостью завоевать превосходство в воздухе, несмотря на наличие у США и стран НАТО весьма неплохих боевых воздушных машин.

Такой вывод сделали аналитики американского издания The National Interest, опубликовавшие статью о преимуществах российского истребителя. Они отметили, что Су-35 оснащается мощным вооружением для уничтожения любых целей потенциального противника, обладает отличной маневренностью, а также быстро разгоняется до высокой скорости и с легкостью преодолевает огромные расстояния. Кроме того, наличие радиолокационной станции, а также средств РЭБ дает возможность истребителю одерживать победы в воздушном бою с любыми летательными аппаратами.

Авторы статьи отмечают, что в России стартовал серийный выпуск истребителей Су-57, которые имеют превосходство над Су-35. Но РФ, по их мнению, вряд ли будет отказываться от самолета с такими широкими возможностями для дальнего и ближнего боя.