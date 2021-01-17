Киев еще с 2015 года громогласно заявляет об отказе Украины от российского газа, однако продолжает покупать его у других государств по завышенным ценам, сообщает американское издание OilPrice.

Все дело в том, что Украина в настоящий момент приобретает газ у ближайших соседей – Венгрии, Словакии и Польши. Причем делает это по реверсной схеме. То есть, российское голубое топливо сперва идет по трубе в одну из этих стран, а затем возвращается на Украину.

Киев прекрасно понимает безнадежность такого импорта, поэтому уже несколько лет пытается найти альтернативные варианты. Он неоднократно заявлял, что компания «Нафтогаз» является гигантом по добыче полезных ископаемых. Однако по словам авторов публикации, которую перевел портал «ПолитРоссия» подобные высказывания уже никто не воспринимает серьезно.

Так, попытка добывать газ в Черном море в 2019 году провалилась из-за того, что потенциальные инвесторы не захотели иметь никаких дел с Украиной из-за неблагоприятной политической ситуации внутри страны. В результате было принято решение оказаться от проведения тендеров и передать месторождение «Дельфин» «Нафтогазу», однако перед ним возникла все та же проблема – поиск инвесторов.

Точно таким же образом обстоит ситуация и со сланцевым газом, который Украина уже несколько лет пытается сделать альтернативой российскому топливу. Все ее попытки заканчиваются неудачей по одной простой причине – технологии добычи сланцевого газа принадлежат иностранным государствам, которые не особо торопятся сотрудничать с Киевом. Практически все потенциальные инвесторы отказываются от сотрудничества, так как не желают подвергаться рискам, которые возникают из-за ситуации в стране.