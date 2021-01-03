Российская наземная система «Тюльпан», восхищенную статью о которой опубликовало издание The National Interest, способна вести огонь практически непрерывно, постоянно меняя позицию и оставаясь незаметной для противника. Ей не нужна авиация, так как она и без поддержки с неба может разрушить любые фортификационные сооружения.

Автор публикации, которую эксклюзивно перевел портал «ПолитРоссия», заявляет, что аналогов у «Тюльпана» нет ни в США, ни в любой другой стране мира. Запад привык использовать бомбардировщики, но этот подход не всегда дает требуемые результаты. «Тюльпан», представляющий собой самоходный миномет, способен достаточно быстро перемещаться на гусеничном шасси, он отлично ведет себя на любой местности и наносит точные и мощные удары по противнику.

Американские эксперты отмечают, что для «Тюльпана» и действующего в связке с ним М-240 могут применяться практически любые боеприпасы, поэтому эта техника является универсальной и эффективной. В настоящий момент у России имеется всего один батальон, в котором объединено 8 самоходных минометов, но в случае боевых действий РФ готова задействовать еще 400 «Тюльпанов».