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Представители офиса шерифа округа Плэсер, расположенного в американском штате Калифорния, сообщили о смерти местного жителя спустя несколько часов после прививания от COVID-19.

Указывается, что в предыдущем месяце мужчина заразился коронавирусной инфекцией, однако 21 января ему все равно посоветовали принять вакцину. В соответствующем сообщении, опубликованном на Facebook, отмечается, что он скончался в тот же день.

Правоохранители при этом подчеркнули, что пока рано говорить, из-за чего именно умер пациент. По факту случившегося проводится расследование, причем как на местном, так и на федеральном уровне. Отмечается, что умершему поставили прививку не в окружном департаменте здравоохранения.

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