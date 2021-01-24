Представители офиса шерифа округа Плэсер, расположенного в американском штате Калифорния, сообщили о смерти местного жителя спустя несколько часов после прививания от COVID-19.

Указывается, что в предыдущем месяце мужчина заразился коронавирусной инфекцией, однако 21 января ему все равно посоветовали принять вакцину. В соответствующем сообщении, опубликованном на Facebook, отмечается, что он скончался в тот же день.

Правоохранители при этом подчеркнули, что пока рано говорить, из-за чего именно умер пациент. По факту случившегося проводится расследование, причем как на местном, так и на федеральном уровне. Отмечается, что умершему поставили прививку не в окружном департаменте здравоохранения.