Азербайджанский лидер Ильхам Алиев вместе с женой Мехрибан отправился в город Шуша. Супруга президента опубликовала видео об этом путешествии в своем аккаунте в социальной сети Инстаграм.

Выступая перед журналистами, глава Азербайджана пообещал, что Нагорный Карабах будет восстановлен в кратчайшие сроки. Он заявил, что Шуше уже сейчас возвращается его исторический облик, несмотря на то, что после окончания войны прошло всего два месяца.

Кроме того, Алиев анонсировал начало строительства международного аэропорта Физули, взлетно-посадочная полоса которого будет сдана в эксплуатацию уже в 2021 году. По словам главы государства, этот аэропорт даст возможность приезжать в Шушу туристам из разных стран мира, а также официальным лицам.

Напомним, что город Шуша перешел под контроль Баку по соглашению о мире, подписанному между Арменией, Россией и Азербайджаном. Ильхам Алиев заявил, что этот город после восстановления станет культурной столицей государства.