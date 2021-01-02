Баку вскоре приступит к строительству новой железной дороги в Турцию через территорию Армении, сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он заявил, что уже даны первые распоряжения по поводу создания транспортного Нахичеванского коридора.

По словам Алиева, строительство железной дороги начнется в Горадизе. Первая ее ветка пройдет до армянской границы. При этом Алиев считает, что грузы по ней нужно перевозить, не тратя время на ожидание завершения строительства. Турция сможет получать их на уже достроенных участках и дальше перевозить на грузовых авто.

Конечный пункт новой железнодорожной магистрали – это Зангилан, находящийся на границе с Арменией. Алиев уверен, что она будет полностью готова в ближайшие два года.

Напомним, что обустройство транспортного коридора предусмотрено в соглашении о мире, подписанном Ереваном, Москвой и Баку 9 ноября. Также в этом документе определены территории, которые отходят под контроль Азербайджана. В их числе – и Лачинский коридор, вместо которого Армения должна построить новую дорогу, соединяющую страну с оставшимися районами Нагорного Карабаха.