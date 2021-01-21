Супермодель Алеся Кафельникова порадовала своих поклонников новой видеозаписью, на которой она предстала без белья.

В опубликованном на её странице в Instagram видео 22-летняя Алеся позирует в чёрном просвечивающем топе, и брюках ярко-красного цвета. Можно отчётливо увидеть, что на девушке отсутствует нижнее бельё. Модель решила не делать макияж, а волосы собрала сзади. Как отмечается, видео было снято на вилле. В подписи Кафельникова указала, что её жизнь теперь такая же сладкая, как манго.

В комментариях поклонники выразили восхищение красоте Алеси, и отметили, что ей очень идёт её ровный загар. Некоторые пришли в восторг от того, что у неё сияет кожа, и они заявили, что красота в естестве.