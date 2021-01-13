читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Арми Хаммер, известный киноактер из США, был обвинен в каннибализме после появления в Интернете скриншотов переписки голливудской звезды с неизвестной девушкой.

В настоящее время неясно, являются ли данные изображения подлинными, поэтому многие фанаты актера считают, что речь идет об обычной подделке. На появившихся скриншотах можно увидеть, как Хаммер при беседе с женщиной в соцсети «Инстаграм» обещает выпить ее кровь, съесть ее плоть и взять в руки ее сердце.

В конце актер назвал себя «100-процентным каннибалом». Хаммер и его представители пока никак не прокомментировали данную информацию. В СМИ при этом напоминают, что ранее актера уличили в любви к БДСМ тематике, так как он лайкал соответствующие посты в соцсетях.

Вам может понравиться

Жителям Подмосковья рассказали о зимних забавах в округах

Андрей Воробьев, руководитель Подмосковья, разместил в социальной сети ВКонтакте видео, на котором…

Маск назвал Сергея Королева “великолепным” на русском языке

В честь завтрашнего 114-летия со дня рождения Сергея Королева американский бизнесмен Илон…

В Якутии полиция установила личности мужчин, издевавшихся над женщиной в автосервисе

Работники отдела МВД по Алданскому району смогли установить личности молодых людей, которые…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 13 января – пасмурно, до -15 °C | город Мытищи: погода, 13 января – пасмурно, до -13 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 13 января – ясно, до -16 °C | Южно-Сахалинск: погода, 13 января – снег, до -2 °C | Королев: погода, 13 января – небольшой дождь, до 3 °C | Подольск: погода, 13 января – пасмурно, до -11 °C | Армавир: погода, 13 января – пасмурно, до 10 °C |