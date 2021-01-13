Арми Хаммер, известный киноактер из США, был обвинен в каннибализме после появления в Интернете скриншотов переписки голливудской звезды с неизвестной девушкой.

В настоящее время неясно, являются ли данные изображения подлинными, поэтому многие фанаты актера считают, что речь идет об обычной подделке. На появившихся скриншотах можно увидеть, как Хаммер при беседе с женщиной в соцсети «Инстаграм» обещает выпить ее кровь, съесть ее плоть и взять в руки ее сердце.

В конце актер назвал себя «100-процентным каннибалом». Хаммер и его представители пока никак не прокомментировали данную информацию. В СМИ при этом напоминают, что ранее актера уличили в любви к БДСМ тематике, так как он лайкал соответствующие посты в соцсетях.