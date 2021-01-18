300 военнослужащих, направленных в провинцию Эль-Хасеке в Сирии, усилят наблюдательные посты на границе с Турцией. Главная их задача – способствовать деэскалации боевого конфликта, заявляет старший поста Дмитрий Сунцов.

Он также отмечает, что в основном дополнительные российские подразделения будут отслеживать и фиксировать каждый факт нарушения перемирья. В их обязанности также входит помощь проживающим у границы сирийцам в налаживании нормальной мирной жизни.

В настоящий момент в Эль-Хасеке прибыло лишь одно подразделение российских военных, но вскоре подтянутся и остальные. По словам Сунцова, на этот участок турецко-сирийской границы попадают исключительно опытные бойцы, которые уже несколько лет находятся в САР и неоднократно принимали участие в боевых действиях.

Помимо личного состава, в провинцию также доставляется вооружение, оборудование для навигации и связи.