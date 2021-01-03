Пандемия коронавируса в 2020 году запустила целый ряд процессов и вынудила многие страны мира ускорить развитие своей экономики. Наступивший 2021-й многие эксперты называют решающим годом, который позволит понять, какие из мер, предпринятых для борьбы с коронавирусом, подтвердят свою эффективность, а какие принесут катастрофические последствия. Об этом – в материале, опубликованном на сайте “РИА Новости”

Одним из главных событий ушедшего года стало укорачивание производственных цепей, которые складывались во всем мире на протяжении двух десятилетий. Эксперты напоминают, что еще в начале 2020-го Дональд Трамп потребовал от Китая «вернуть США рабочие места и производственные мощности». Это заявление назвали эксцентричным, но оно сработало – производство теперь переносится не в Поднебесную, а в государства, которые успели продемонстрировать лояльность к Соединенным Штатам.

Еще одной чертой, которой можно охарактеризовать прошедший год, стала гонка западных стран по созданию вакцин от коронавирусной инфекции. При этом как Европа, так и США развернули целую черную пиар-компанию против российских и китайских препаратов. С их стороны это вполне логично, так как никто не любит конкурентов. Однако и сам Запад пока создал лишь несколько вакцин, подтвердивших эффективность.

Это позволило сделать вывод, что в Европе и США никто особо не хочет заниматься наукой. Талантливые ученые предпочитают уходить на Уолл-стрит, где крутятся большие деньги, что серьезно подрывает мифы о «коллективной научной мощи».

Весь 2020 год Запад вел борьбу с технологиями, разрабатываемыми в России и Китае, предпочитая не столько честную конкуренцию, сколько более простую и действенную меру воздействия – санкции. Однако они лишь подтолкнули Поднебесную империю и РФ к импортозамещению, которое приносит очень неплохие результаты.

Негативные последствия пандемии можно перечислять до бесконечности. К ним специалисты относят и повышение цен на продовольственную группу товаров, которые существенно выросли в сравнении с 2019 годом, целый ряд конфликтов на море, которыми США надеются продемонстрировать свою значимость в военной сфере, глобальная инфляция, последствия которой будут хорошо видны уже в нынешнем году.

Все это зацепило практически все страны, но Россия, которая вкладывала средства в науку, технологии, медицину и вооружение, сумела избежать негативных последствий. И для нее 2021 год на зависть Западу вполне может стать одним из самых успешных за последнее время.