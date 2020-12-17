Российский бомбардировщик Ту-95МС, разработанный еще в 50-х годах минувшего столетия в Советском Союзе, до сих пор остается грозным оружием. Авторы издания The National Interest уверены, что несмотря на свой преклонный возраст, этот самолет все еще способен «уничтожить мир».

Создание этого бомбардировщика началось в середине XX века, когда Советскому Союзу потребовался самолет, который смог бы наносить удары по различным военным объектам Соединенных Штатов. Для него сразу был выбран винтовой двигатель, который в сравнении с реактивными моторами, разрабатываемыми в те далекие времена, более экономно расходовал топливо.

Эксперты NI пишут о том, что Ту-95МС постоянно модернизируется, поэтому называть его совсем уж «старичком» нельзя. К примеру, самолет использует крылатые ракеты Х-101, созданные сравнительно недавно. Эти боеприпасы выделяются возможностью самостоятельно изменять направление, если в этом возникает необходимость.

Ту-95МС остается единственным на планете бомбардировщиком с винтовыми двигателями, который по сей день применяется для военных целей. Авторы публикации отмечают, что хотя он разрабатывался в 50-х годах, массовое его производство осуществлялось ближе к концу прошлого столетия. Именно поэтому самолет можно назвать даже более современным, чем некоторые натовские образцы.