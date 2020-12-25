В Волхове мужчина сделал из своей коммунальной квартиры настоящий мусорный полигон, сообщает LenTv24.

Об этом рассказала семья, купившая весной 2017 года две комнаты в этой квартире. Они начали в комнатах ремонт, но завершить его не сумели. Они находили всё больше странных вещей, при этом сосед на контакт не выходил, и из комнаты выходил только по ночам.

В итоге квартира превратилась в свалку. Делать с этим что-либо мужчина не собирался, так как считал, что в этом нет смысла, и скоро начнётся ядерная война.

Супруги подали в суд, и год назад выиграли его. По решению суда, их соседу необходимо было привести квартиру в надлежащее санитарное состояние и уплатить госпошлину. Однако за исполнением решения суда никто не следит. Приставы уже три раза приходили, но результата это не принесло. Выселить его или выписать штраф никто также не имеет права. Кроме того, у мужчины долг более 200 тысяч рублей за коммунальные платежи, которые ему нечем платить.

Соседи равнодушного к мусору мужчины при этом продолжают платить за квартиру, в которой всё ещё не живут по вполне понятным причинам.

Они собираются вновь подавать в суд и уже сейчас занимаются подготовкой иска на выселение горе-соседа.