читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Один из жителей Казани опубликовал возмущенный пост в социальных сетях. Причиной его негодования стало столпотворение людей в Дербышках, где в воскресенье начались новогодние празднества.

Небезразличный житель снял все на видео и выложил запись в интернет, сопроводив ее подписью о бессмысленности введения каких-либо ограничительных мер, грубо нарушаемых самими людьми.

По его словам, люди толпами гуляют на елках, не соблюдая социальную дистанцию и не надевая масок. Кроме того, многие заходят в установленные рядом с елкой домики – и дети, и взрослые. Такие конструкции не проветриваются, из-за чего абсолютно все, кто в них заглядывает, рискуют заразиться коронавирусной инфекцией.

Вам может понравиться

База ВВС США в Афганистане подверглась ракетному обстрелу

Пресс-секретарь афганской провинции Парван сообщил об обстреле американской базы ВВС «Баграм» четырьмя…

Журналист BBC объяснил свое “бегство” с пресс-конференции Путина “дедлайном”

Представитель BBC Стивен Розенберг заявил, что не «сбегал» с пресс-конференции президента РФ…

Китайский военный эксперт рассказал об успехах России в развитии беспилотной авиации

Военный эксперт из Китая Ли Лун рассказал читателям, что Россия своевременно оценила…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 20 декабря – пасмурно, до 3 °C | город Мытищи: погода, 20 декабря – пасмурно, до -3 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 20 декабря – переменная облачность, до -10 °C | Южно-Сахалинск: погода, 20 декабря – облачно с прояснениями, до -10 °C | Королев: погода, 20 декабря – снег, до 0 °C | Подольск: погода, 20 декабря – пасмурно, до -2 °C | Армавир: погода, 20 декабря – небольшой снег, до 1 °C |