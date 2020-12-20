Один из жителей Казани опубликовал возмущенный пост в социальных сетях. Причиной его негодования стало столпотворение людей в Дербышках, где в воскресенье начались новогодние празднества.

Небезразличный житель снял все на видео и выложил запись в интернет, сопроводив ее подписью о бессмысленности введения каких-либо ограничительных мер, грубо нарушаемых самими людьми.

По его словам, люди толпами гуляют на елках, не соблюдая социальную дистанцию и не надевая масок. Кроме того, многие заходят в установленные рядом с елкой домики – и дети, и взрослые. Такие конструкции не проветриваются, из-за чего абсолютно все, кто в них заглядывает, рискуют заразиться коронавирусной инфекцией.