Владимир Жириновский прокомментировал свое высказывание о претендентах на пост будущего президента России и заявил, что он перечислил лишь представителей нынешнего политического руководства страны. При это лидер ЛДПР отметил, что совершенно не обязательно один из них будет избран главой государства в 2024 году.

Напомним, что ранее Жириновский назвал зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева, главу правительства Михаила Мишустина, возглавляющего Службу внешней разведки Сергея Нарышкина и других политиков, сообщив, что это реальные претенденты на президентский пост в РФ.

Сейчас глава ЛДПР заявляет, что перечислил тех людей, каждый из которых по логике должен занять пост российского лидера. Но через четыре года политическая ситуация в стране может полностью измениться и президентом станет тот, о ком в настоящий момент даже никто не знает.