В ходе оперативных мероприятий, проведенных отделом собственной безопасности прокуратуры, был задержан зеленоградский зампрокурора Александр Махов. Он подозревается в намерении дать взятку должностному лицу.

Пресс-служба московской прокуратуры, которая занимается делом Махова, заявила, что любые случаи взяточничества, а также другие преступления, совершенные должностными лицами, жестко пресекаются и будут пресекаться в будущем.

Известно, что в настоящий момент прокуратура внимательно изучает все обстоятельства коррупционного преступления. Махов намеревался дать взятку судье. За 300 тысяч рублей зампрокурора хотел добиться минимального наказания для одного из подсудимых. Другие подробности о следствии пока не раскрываются. Сообщается, что в отношении Александра Махова возбуждено уголовное дело по статье 290 УК.