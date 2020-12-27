В скором времени в Судане появится российская военно-морская база – все необходимые соглашения для ее создания уже подписаны. Представители главного оборонного ведомства РФ рассказали, зачем нужен этот объект и насколько важным он будет для страны.

Замминистра обороны Александр Фомин заявил, что в первую очередь суданская база будет способствовать обеспечению безопасного плавания коммерческих и гражданских судов. Причем не только российских, но и любых других. Также корабли РФ смогут заходить в Судан и пополнять свои запасы пресной воды и провизии без каких-либо дополнительных оплат.

Кроме того, с помощью новой базы Россия расширит свое присутствие в регионе. Находясь здесь, она сможет предпринимать более эффективные меры для противодействия контрабанде, а также бороться с транспортировкой и продажей наркотических средств, с пиратскими группировками и террористическими организациями.