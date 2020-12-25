Мария Захарова, представительница российского МИД, заявила о начале «войны вакцин» от коронавирусной инфекции. Для этого используются средства массовой информации.

Согласно ее словам, возник новый виток информационных войн, который сейчас вращается вокруг препаратов от COVID-19. При этом сила Российской Федерации, по мнению Захаровой, базируется на правде об отечественных разработках. Она добавила, что российскую вакцину пытаются очернить, используя для этого черный пиар.

Некоторые страны и вовсе блокируют всю информацию, касающуюся достижений России, считает Захарова. Она отметила, что следует обязательно реагировать на дезинформацию и демонстрировать контраргументы.