В оперштабе по борьбе с распространением коронавируса в Саратовской области сегодня, 26 декабря, сообщили, что за минувшие 24 часа в регионе было зарегистрировано 277 новых зараженных.

Отмечается, что речь идет о новом рекорде. Предыдущий был поставлен вчера, когда лабораторно было подтверждено 275 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Наибольшее количество инфицированных зафиксировали в региональном центре – 105 человек. Затем идут Энгельский (33) и Балаковский (21) районы.

В опубликованном отчете указывается, что у 110 больных также диагностировали пневмонию, а у 129 – симптомы обычной ОРВИ. Еще 39 зараженных вообще не имели никаких признаков заболевания. Всего в регионе с момента начала пандемии было выявлено 33,9 тысячи случаев инфицирования.