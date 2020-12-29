Светлана Стригункова, глава подмосковного Минздрава, в рамках недавнего заседания областного правительства заявила, что в регионе за неделю число новых случаев инфицирования COVID-19 увеличилось на 7 процентов.

Согласно ее словам, медики всего зарегистрировали в Подмосковье свыше 150 тысяч зараженных. Пациентов при этом в среднем госпитализируют с такой же частотой, что и на предыдущей неделе. Наблюдается лишь небольшое падение – минус 3 процента. В домашних условиях сейчас лечатся 32,5 тысячи человек, отметила руководительница ведомства.

Министр здравоохранения при этом добавила, что в Московской области все еще наблюдается быстрый рост больных с ОРВИ. К самым неблагополучным зонам относятся Электрогорск, Солнечногорск и Дубна, где уровень заболеваемости превышает средние показатели почти в 2 раза.