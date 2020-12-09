В 2021 году кинокомпания Warner Bros. собирается выпускать свои фильмы одновременно в кинотеатрах и на онлайн-платформе.

Компания, как уточняется, выпускает свои фильмы на стриминговом сервисе HBO Max. Причиной для подобного решения послужила коронавирусная инфекция – в студии сомневаются, что до конца следующего года кинотеатры будут работать в полноценном режиме. Таким образом, зрители смогут увидеть премьеры, не выходя из дома.

Всего в 2021 году запланирован выход 17 фильмов, в том числе «Дюна», продолжение «Матрицы» и «Отряда самоубийц», «Том и Джерри». Также уже 25 декабря зрители смогут увидеть на онлайн-платформе и в кинотеатрах фильм «Чудо-женщина: 1984».

Впрочем, не все оказались согласны с подобным решением о выходе фильмов онлайн. Так, кинокомпания Legendary Pictures, которая работала вместе с Warner Bros. над двумя фильмами – «Дюна» и «Годзилла против Конга», заявила, что руководство Warner Bros. должно было обсудить с ними этот шаг до публикации в СМИ.