Вячеслав Володин, спикер Государственной думы РФ, в рамках недавнего заседания заявил, что у пяти парламентариев повторно диагностировали COVID-19.

Во время своего выступления Володин отметил, что коронавирусной инфекцией заразились еще одиннадцать народных избранников. Однако сильнее всего его тревожит тот факт, что пять из них ранее уже переболели коронавирусом. Судя по всему, у них не выработались антитела. Он добавил, что в настоящее время в медучреждениях находятся или выписались из них 157 депутатов.

Спикер Госдумы отметил, что сейчас в стране сложилась непростая обстановка с заболеванием. По этой причине он призвал парламентариев «беречь окружающих» и стать примером для россиян, отметив Новый год у себя дома в кругу семьи.