На случай ухудшения отношений с НАТО или США у России в запасе имеется еще один проект, который точно не понравится вероятному противнику. Это железнодорожный ракетный комплекс «Баргузин», который давно готовится сменить аналогичный, но уже устаревший БЖРК «Молодец», разработанный еще во времена СССР.

В четверг, в день РВСН, об этом комплексе вспомнил историк Юрий Кнутов, который сейчас руководит музеем ПВО России. Он отметил, что сейчас строительство этого комплекса не завершено – его нужно серьезно дорабатывать. Однако если возникнут какие-то конфликты, «Баргузин» будет быстро приведен в боевую готовность.

Эксперт заявил, что на боевой поезд планировалась установка новейших ракет «Ярс», которые могут применяться для решения любых боевых задач. Однако они обладают слишком большим весом, из-за которого состав придется значительно усилить. Так, под боеприпасы «Ярс» потребуется использовать более надежные оси колес, а также несколько локомотивов, так как одного будет недостаточно, чтобы справиться с повышенной нагрузкой.