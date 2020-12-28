Учения Украины в Херсонской области с применением систем залпового огня могут стать серьезной угрозой не только для России. Военный аналитик Андрей Кошкин считает, что украинские военнослужащие создают определенные риски для всей Европы в целом.

По мнению эксперта, в нынешней обстановке проводить подобные учения с намерением отработать захват Крыма или каких-либо других российских территорий чрезвычайно опасно, так как они могут спровоцировать более масштабные боевые действия. Опасные для всего мира.

Напомним, что ранее глава российского военного ведомства Сергей Шойгу заявлял, что натовские войска активизировались вдоль российских рубежей. Он рассказал об учениях США и Североатлантического альянса, которые все чаще проводятся почти у самых границ, что не может не вызывать беспокойство.

Украинские учения, по мнению экспертов, были призваны продемонстрировать, что государство по прежнему не желает мириться с потерей Крымского полуострова. Однако Россия уже говорила о том, что будет, если озвученная аналитиком Зиновием Свередой попытка «устроить второй Перл-Харбор», воплотится в реальности.