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Новость о том, что Россия и Турция будут совместно заниматься мониторингом ситуации в Нагорном Карабахе, можно рассматривать с двух разных позиций. С одной такое сотрудничество укрепит отношениях между двумя странами, а с другой может привести к серьезным последствиям. Об этом заявил военный эксперт генерал Юрий Неткачев.

Он рассказал изданию «Аргументы недели», что сейчас известно об участии турецких саперно-инженерных подразделений в разминировании территорий в Нагорном Карабахе. Однако вместе с саперами Анкара вполне могла забросить в НКР и свои подразделения специального назначения.

Для Турции присутствие России на Южном Кавказе, по мнению Неткачева, является слишком уж сильным сдерживающим фактором. Российские миротворцы, которые пробудут в Карабахе не менее 5 лет, не дадут Анкаре реализовать собственные планы. Поэтому она сделает что угодно, чтобы вытеснить РФ из НКР. Вполне возможно, что для этой цели военнослужащие Турции будут организовывать тайные диверсии, найти виновника которых будет очень сложно.

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