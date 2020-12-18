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Совсем недавно Соединенные Штаты испытали свою новую противоракету, которую упоминал на большой пресс-конференции президент России Владимир Путин. Он заявил, что американская система ПРО, в которой используются подобные боеприпасы, не сможет противостоять российским ракетам.

Заявление президента абсолютно достоверно, так как у РФ имеются ракетные комплексы «Авангард». Боевые их блоки, которые несут смертельную угрозу для потенциального противника, способны развивать скорость до 20 Махов. Столь быстро перемещающийся боеприпас перехватить с помощью противоракеты просто невозможно.

Военный эксперт Виктор Мураховский пояснил, что принцип действия систем ПРО и, соответственно, противоракет заключается в прогнозе траектории боеприпасов, которые они должны перехватывать. То есть, сперва определяется какая-то точка, в которой ракета должна находиться в определенный промежуток времени, а затем в эту точку отправляется противоракета.

Однако с «Авангардом» такой номер не пройдет. Из-за высокой скорости поперечные нагрузки в ее конструкции существенно повышаются, что не оставляет шансов на успех никакому вооружению систем ПРО. Кроме того, просчитать траекторию полета боевого блока тоже невероятно сложно.

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