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Крис Осборн, журналист из США, отметил, что, получив полное военное превосходство в Арктике, РФ смогла остудить пыл НАТО.

Согласно его словам, хоть Североатлантический альянс и пытается стать значительной силой в арктическом регионе, однако сейчас данная цель для него недостижима. Российская армия по всем параметрам превосходит любого потенциального врага в этой области мира. Ей удалось достичь этого путем создания огромного ледокольного флота и нескольких военных баз на севере.

Вооруженные силы РФ также регулярно проводят учения в Арктике, поэтому Пентагон пока не в силах на равных конкурировать с российской армией в этом регионе. Однако Соединенные Штаты продолжают прорабатывать планы по освоению арктических территорий, проектируя новые корабли и технику, способные работать при низких температурах.

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