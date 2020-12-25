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В Новосибирске водитель маршрутки выгнал из салона беременную женщину.

Инцидент произошёл на 18 маршруте. Как сообщила женщина, водитель велел ей пройти в салон, но там находилось слишком много других людей. Находящейся на восьмом месяце беременности женщине с животом там точно было не пройти. Она сделала попытку объяснить это водителю, но тот даже не стал слушать и грубо заявил, чтобы пассажирка вышла и не загораживала проход.

Растерявшаяся женщина решила выйти, забрав оплату. Также она отметила, что была неприятно поражена тем, что остальные пассажиры не заступились за нее. Сфотографировать водителя и маршрутку ей не удалось, так как номера были скрыты снегом.

В итоге женщине пришлось ждать около получаса следующей маршрутки, и из-за столь долгого ожидания она простудилась.

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