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Военный эксперт Виктор Леонков рассказал о последних успехах российского флота, а также перечислил две насущные проблемы, которые никак не могут решить ВМС Соединенных Штатов.

Первая проблема – это местоположение российских подлодок. Леонков рассказал, что американский Конгресс неоднократно задавал вопрос об атомных субмаринах, однако ответа на него так и не получил.

Вторая проблема – это гиперзвуковая ракета «Циркон». В настоящий момент американские ВМС не знают, как они намерены противостоять столь смертоносному оружию, которое поражает цели на расстоянии до 1000 км на огромной скорости.

Помимо этого, эксперт напомнил, что только в этом году в составе ВМФ России появилось две новых субмарины и 7 боевых кораблей. Помимо них, на вооружение были поставлены два десятка судов обеспечения и катеров. По мнению Леонкова, сейчас РФ сравнилась с теми темпами судостроения, которые были при Советском Союзе.

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