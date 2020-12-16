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Иранские СМИ заявили, что на мероприятиях, организованных в честь генерала Касема Сулеймани, который был убит в Ираке в начале 2020 года, присутствует аятолла Хаменеи. Сообщается, что это первое появление верховного лидера Ирана на широкой публике с того момента, как появились известия о его болезни.

Али Хаменеи выступил перед присутствующими и заявил, что Иран должен найти и наказать убийц экс-командующего КСИР. Он пообещал, что возмездие обязательно настигнет тех, кто посмел ликвидировать одного из значимых иранских лидеров.

Напомним, что Касем Сулеймани погиб в результате удара, нанесенного беспилотным аппаратом. В тот момент он находился неподалеку от багдадского аэропорта. Иран небезосновательно считает, что приказ о ликвидации генерала был отдан действующим американским президентом Дональдом Трампом.

Слухи о болезни Али Хаменеи впервые появились в начале декабря. Тогда прошла информация, что верховный лидер из-за невозможности выполнять свои обязанности, намерен передать их сыну. Однако официальные власти сразу же дали опровержение.

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