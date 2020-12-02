В Серпухове неизвестные похитили крест, который был установлен на макете Торговой площади работы скульптора Ильи Дюкова. Полицейские в настоящий момент заняты поиском вандалов. Они отсматривают кадры с камер видеонаблюдения, расположенных на улицах города.

Установка макета была приурочена к завершению работ по реставрации Торговой площади. Скульптор максимально точно воспроизвел купола колокольни на храме во имя святого Александра Невского, однако металлический крест, который был установлен на них, украли уже на второй день.

Ранее вандалы уже трижды ломали скульптуры Дюкова. Два раза пострадал «Рыбачок», у которого сперва украли удочку, а затем оторвали руку. Также злоумышленники повредили скульптуру «Городовой».

Полиция просит жителей города, которые что-то знают об украденном кресте либо были очевидцами преступления, позвонить по телефону 8 (4967) 35-26-23 или 112.