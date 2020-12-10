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Певица Валерия отказалась от выступления в новогоднюю ночь, за которое ей обещали заплатить 8,5 миллиона рублей.

При этом Валерия со своим супругом Иосифом Пригожиным, как и другие артисты, испытывает финансовые проблемы из-за коронавируса. Причиной отказа стало то, что концерт был запланирован на 31 декабря, однако в городе, где он должен был пройти, запрещено проведение массовых мероприятий после 23 часов вечера.

В итоге Валерия и Пригожин приняли решение вовсе не выступать на данном мероприятии, несмотря на выгодное предложение. Также они вернули организаторам всю сумму полностью, хотя, по условиям контракта, могли возвратить лишь половину.

При этом отмечается, что супруги готовы рассмотреть другие предложения и всё же выступить в новогоднюю ночь.

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