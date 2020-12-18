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Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что Валерий Меладзе в этом году не снимался в «новогодних огоньках».

Как отмечается, несколько недель назад Меладзе призвал своих коллег не участвовать в съёмках огоньков, чтобы привлечь внимание к трудному финансовому положению артистов из-за коронавируса. Однако позднее он принял участие в съёмках «Песни года», что многие посчитали нелогичным, и раскритиковали артиста.

Однако, как рассказал Пригожин, Меладзе своё слово сдержал, и не появлялся на съёмках новогодних передач. Также он отметил, что с позицией Меладзе не согласен, так как считает, что зрители хотели бы увидеть своих любых артистов в новогоднюю ночь, когда всё их внимание будет приковано к телевизору.

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