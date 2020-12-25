Россия не является настоящей сверхдержавой, но готова использовать все средства для сохранения своих позиций на международной арене, пишет WFJ.

Россия осуществила массированную кибератаку на правительственные учреждения США и американские компании, вживив вредоносное ПО в информационные системы, говорится в статье.

Авторы статьи пишут, что подобные кибератаки против США проводились Россией и в прошлом. При этом отмечается, что по мнению многих политиков, сейчас Россия относительно слаба из-за своей экономической нестабильности, поэтому она является лишь возмутителем спокойствия, а не главной угрозой для Соединенных Штатов и западных демократий.

Но в WSJ считают, что эта точка зрения не соответствует действительности и на самом деле Россия является главной угрозой Штатам, где о её истинной мощи не догадываются. Также в статье отмечается, что Россия “показывает зубы всему миру” в самых разных географических регионах: от Крыма и Сирии до Африки, Венесуэлы, Европы и Арктики.

Мнение Запада о том, что Россия является слабой страной уже устарело и в корне неверно. По словам Джона Маккейна, Россия больше не является страной, возникшей после распада Советского Союза, не являясь при этом и «газовой станцией». Россия богата ресурсами и высокотехнологичными отраслями, имеет ядерную энергетику и производит все более современное оружие.

Военные силы России за счет высокоточных ударов захватили немало территорий на Ближнем Востоке и в других местах, к тому же расширяет свое влияние, включая продажу оружия.

“Поэтому новый президент США Джо Байден и его команда должны бросить вызов угрозе, исходящей от современной России. Байдену нужно взаимодействовать с Путиным там, где это нужно Соединенным Штатам, иначе Россия будет делать то, что хочет. Соединенные Штаты должны противостоять угрозе России и приложить все усилия, чтобы возглавить и объединить мир в соответствии с традициями Америки, основанными на демократических ценностях.”, – делает вывод журналист The Wall Street Journal..

Рассуждения авторов во многом спорные, но в одном они правы точно – реальная мощь России недооценена.