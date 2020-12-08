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На Украине хотят приобрести современные средства ПВО Patriot американского производства, чтобы защититься от «агрессии» со стороны Российской Федерации.

Руслан Хомчак, главнокомандующий украинскими вооруженными силами, отметил, что в стране все еще ведутся работы по модернизации армии, однако из-за недостатка финансирования процесс значительно замедлился. Он добавил, что главной уязвимостью сейчас является слабая противовоздушная оборона. В украинских КБ уже трудятся над разработкой отечественных ЗРК, однако защита Украине требуется уже сейчас.

По этой причине Хомчак решил обратиться к руководству, заявив ему о необходимости купить у Соединенных Штатов системы «Патриот». Он напомнил, что Россия способна совершить ракетный удар по украинским территориям даже без использования воздушной техники, поэтому ВСУ требуется хороший противоракетный комплекс.

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