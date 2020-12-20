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В Турции женщина, заболевшая коронавирусом, покусала своего супруга и заплевала его, пытаясь заразить инфекцией.

Как сообщается, инцидент произошёл в провинции Самсун. Женщина работает врачом, и в больнице она подхватила коронавирус. После этого её отправили на домашнее лечение, а супруг ухаживал за ней. У него самого тест был отрицательным.

У мужчины наступил день рождения, и ему позвонила его сестра. Услышавшая разговор супруга разозлилась, решив, что по телефону муж говорил о ней. Кроме того, она заподозрила, что муж хочет от неё избавиться.

Обозленная женщина начала плевать мужу в лицо, а затем кусать его, намереваясь заразить его коронавирусом. Также она попыталась засунуть ему в рот свою руку.

Мужчина пожаловался в правоохранительные органы. Также он отметил, что жена и раньше избивала его, однако до этого инцидента он не жаловался. Теперь же он считает, что супруга может представлять опасность не только для него, но и для своих пациентов.

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