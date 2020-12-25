Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Российская армия активно отрабатывает методы борьбы с беспилотной авиацией. Так, в Центральном военном округе были организованы учения, в которых приняли участие зенитно-ракетные комплексы, средства радиоэлектронной борьбы, а также войска подразделения химической и биологической защиты.

В ходе учений отрабатывались все возможные способы препятствования выполнения задач беспилотными аппаратами. Они были объединены в единую систему, которая должна была обеспечить надежную защиту от ударных и разведывательных дронов.

Известно также, что одной из главных задач учений было обеспечение четкого взаимодействия ЗРК, которые были представлены комплексами «Панцирь-С» и «Тор», средств аэрозольного противодействия (термодымовые машины ТДА-3), радиолокационных станций («Ниобий» и Подлет-К1) и систем РЭБ («Житель», «Поле-21» и «Свет-КУ».

Вам может понравиться

Житель Санкт-Петербурга задержан за попытку продать девушку в рабство в Египет

20-летний мужчина задержан ФСБ по подозрению в торговле людьми. Следствие полагает, что…

В 2021 году военнослужащим намереваются повысить оклады и пенсии

Замглавы российского военного ведомства Татьяна Шевцова рассказала об индексации пенсий и окладов…

Вице-премьер Борисов пообещал российский истребитель 6 поколения через 5-7 лет

Российский истребитель шестого поколения будет представлять собой высокотехнологичное оружие, существенно отличающееся от…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 25 декабря – небольшой снег, до -1 °C | город Мытищи: погода, 25 декабря – снег, до -3 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 25 декабря – облачно с прояснениями, до -13 °C | Южно-Сахалинск: погода, 25 декабря – небольшой снег, до -9 °C | Королев: погода, 25 декабря – ясно, до -7 °C | Подольск: погода, 25 декабря – снег, до -4 °C | Армавир: погода, 25 декабря – ясно, до 2 °C |