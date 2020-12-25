Российская армия активно отрабатывает методы борьбы с беспилотной авиацией. Так, в Центральном военном округе были организованы учения, в которых приняли участие зенитно-ракетные комплексы, средства радиоэлектронной борьбы, а также войска подразделения химической и биологической защиты.

В ходе учений отрабатывались все возможные способы препятствования выполнения задач беспилотными аппаратами. Они были объединены в единую систему, которая должна была обеспечить надежную защиту от ударных и разведывательных дронов.

Известно также, что одной из главных задач учений было обеспечение четкого взаимодействия ЗРК, которые были представлены комплексами «Панцирь-С» и «Тор», средств аэрозольного противодействия (термодымовые машины ТДА-3), радиолокационных станций («Ниобий» и Подлет-К1) и систем РЭБ («Житель», «Поле-21» и «Свет-КУ».