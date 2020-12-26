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Марина Патяшина, руководитель управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан, заявила, что в регионе количество новых случаев заражения COVID-19 среди пенсионеров увеличилось на две трети.

Согласно ее словам, темп прироста в текущем месяце ниже 0,8 процента. Ежедневно медики регистрируют примерно 100 новых зараженных. Она добавила, что хоть доля пациентов с пневмонией повысилась до 46 процентов, однако среди них доля тяжелобольных, наоборот, снизилась до 33 процентов.

При этом показатель заболеваемости среди детей в восемь раз меньше, чем у взрослых. Наиболее уязвимой категорией все еще остаются пожилые люди в возрасте от 65 лет и старше. В этой группе заболеваемость возросла на 71 процент. Отмечается, что за прошедшие сутки в РТ было зафиксировано 104 новых инфицированных.

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